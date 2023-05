Zelensky a Roma | imponenti misure di sicurezza | tiratori scelti | no fly zone e droni vietati

(Di sabato 13 maggio 2023) Volodymyr. Il presidente dell’Ucraina sarà protagonista di una visita lampo per una serie di incontri nella capitale d’Italia. Sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una giornata che – in attesa di conferme ufficiali – sarà caratterizzata anche dal faccia a faccia con Papa Francesco e dal colloquio con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni., al termine del programma, partirebbe poi per la Germania, prima a Berlino per vedere il cancelliere Olaf Scholz e il presidente Frank-Walter Steinmeier, poi ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno. La visita diè caratterizzata dadispeciali. Orari e spostamenti non vengono resi noti. Fino a poco più di 24 ore fa fonti vaticane hanno continuato a ...

Secondo la fonte,ha fatto richiesta "solo alcuni giorni fa" di essere ricevuto dal Papa nell'ambito della sua visita a. In guerra i codici diplomatici saltano, ma certamente un ...Mosca: "Subito chiarimenti" A Bakhmut avanza la controffensiva ucrainaSecondo il presidente ucraino Volodymyr"gli occupanti sono già preparati mentalmente alla sconfitta". ...si prepara ad accogliere tra massime misure di sicurezza il presidente ucraino Volodymyr, in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Il leader, ormai da un ...

Volodymyr Zelensky a Roma. Il presidente dell’Ucraina sarà protagonista di una visita lampo per una serie di incontri nella capitale d’Italia. Sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mat ...ROMA - Roma si prepara ad accogliere, tra misure di sicurezza serratissime, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Alla guid ...