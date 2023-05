Zelensky a Roma | il programma della visita

Leggi su italiasera

(Di sabato 13 maggio 2023) (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr, è arrivato oggi a. Ilprevede l’incontro al Quirinale con il presidenteRepubblica, Sergio Mattarella.si recherà quindi a Palazzo Chigi dove avrà un colloquio con la premier Giorgia Meloni. Dopo le 14 le comunicazioni alla stampa, con oltre 30 giornalisti accreditati per la sala dei Galeoni e con la Cnn che dovrebbe seguire in diretta l’evento. Poi, a quanto si apprende da fonti vaticane,incontrerà il Papa in Vaticano nel pomeriggio, dopo le 15. L'articolo proviene da Italia Sera.