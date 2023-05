Zelensky a Roma | il programma della visita

(Di sabato 13 maggio 2023) Il presidente ucraino incontra il capo dello Stato Mattarella, la premier Meloni e Papa Francesco Il presidente ucraino, Volodymyr, è arrivato oggi a. Ilprevede l’incontro al Quirinale con il presidenteRepubblica, Sergio Mattarella.si recherà quindi a Palazzo Chigi dove avrà un colloquio con la premier Giorgia Meloni. Dopo le 14 le comunicazioni alla stampa, con oltre 30 giornalisti accreditati per la sala dei Galeoni e con la Cnn che dovrebbe seguire in diretta l’evento. Poi, a quanto si apprende da fonti vaticane,incontrerà il Papa in Vaticano nel pomeriggio, dopo le 15. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

12.42 Mattarella a:al vostro fianco "Siamo pienamente al vostro fianco. E' un onore averla qui a. Benvenuto, presidente". Così il capo dello Stato Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente ucraino ..."E' un onore averla qui a. Ho chiesto di incontrarla nuovamente dopo il nostro colloquio di anni addietro anche se in ...il presidente Sergio Mattarella al presidente ucraino Volodymyral ......presidente ucraino inizia la sua visita in unablindata, passato più di un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina, il 24 febbraio dello scorso anno, dopo l'invasione russa del Paese....

Zelensky è a Roma: prima l'incontro con Mattarella, poi dalla premier Meloni. Alle 15 in Vaticano - La diretta su RaiNews24 - La diretta su RaiNews24 RaiNews

La Capitale è blindata per la visita di Stato del presidente ucraino, la prima da quando il suo Paese è stato invaso dalla Russia. Volodymyr Zelensky è atterrato in orario, alle ore 10 del 13 maggio, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...