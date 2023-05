Zelensky a Roma | E' una visita importante per la vittoria dell' Ucraina

È il giorno di Volodymyr. Il presidente ucraino sarà ricevuto dal presidente Sergio Mattarella . In agenda anche incontri con la premier Giorgia Meloni e con Papa Francesco .arriva nella capitale ...Da diverse ore un folto gruppo di ucraini si è dato appuntamento a piazza Barberini in pieno centro aper poter vedere alche solo per pochi miniìuti il presidentearrivato da poco a. Striscioni di benvenuto ed emozione nell'attesa di quello che per molte persone scappate dal loro paese, è un eroe - Da diverse ore un folto gruppo di ucraini si è ...Ancheha twittato un breve testo dopo aver toccato il suolo italiano: "Oggi sono a, incontrerò il presidente Sergio Mattarella, il primo ministro Giorgia Meloni e il Papa. Una visita ...

Tajani a Zelensky: «L'Italia dà il benvenuto al presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia» ...L’arrivo di Zelensky a Roma per gli incontri con la premier Meloni e con il presidente della Repubblica Mattarella e, in particolare, con Papa Francesco, è un fatto importante ma non deve accendere le ...