Zelensky a Roma | cosa sa Fabbri | il colloquio dal vivo col Papa e le sorti della guerra

Il ministro degli Esteri Tajani accoglie all'aeroporto di Ciampino il Presidente ucraino. Ecco le immagini., 13 maggio 2023 Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, accoglie il Presidente ucraino, all'aeroporto di Ciampino. Ecco le immagini del dialogo tra i due.

Zelensky è a Roma: prima l'incontro con Mattarella, poi dalla premier Meloni. Alle 15 in Vaticano

Roma, 13 mag. (askanews ... Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con il quale ora avrà un colloquio.(Adnkronos) – “Leggo ricostruzioni surreali in base alle quali io non sarei andato” all’incontro con Zelensky oggi a Roma, “ma non è mai stato previsto”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo ...