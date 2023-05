Zelensky a Roma | città blindata | vedrà Mattarella | papa Francesco e Meloni

...c'era il ministro degli Esteri Antonio Tajani AGI - Il presidente ucraino Volodymyrè ...di Kiev ha lasciato l'aeroporto in un lungo corteo di auto blindate diretto verso il centro diper ...Il presidente ucraino Volodymyrè atterrato all'aeroporto di Ciampino a. Ad attenderlo il ministro degli Esteri Tajani. È operativo il piano sicurezza aper l'arrivo del presidente ucraino. Sono oltre mille gli ...Kuleba è in Svezia Mentresi trova a, il suo ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, è arrivato in Svezia per la riunione informale dei ministri esteri dell'Unione europea. "Il tema ...

Zelensky è a Roma: prima l'incontro con Mattarella, poi dalla premier Meloni. Alle 15 in Vaticano - La diretta su RaiNews24 - La diretta su RaiNews24 RaiNews

Roma, 13 maggio 2023 Il ministro degli Esteri Tajani accoglie all'aeroporto di Ciampino il Presidente ucraino Zelensky. Ecco le immagini. (Agenzia VISTA / Alexander Jakhnagiev) ...Ingente spiegamento delle Forze dell’ordine per l’arrivo in città del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Letteralmente “blindato” il centro. Unità cinofile e artificieri nei luoghi più a rischio.