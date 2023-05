Zelensky a Palazzo Chigi | baci e abbracci con Giorgia Meloni

Volodymyrpoco prima di mezzogiorno lascia l'hotel Parco dei Principi ai Parioli, il quartier ...per l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi per la tappa a...Il presidente ucraino è atterrato in mattinata a Ciampino. Dopo una storta in hotel, si è spostato al Quirinale per incontrare il capo dello Stato Mattarella. Poi la tappa aChigi per il faccia a faccia con la premier Meloni. Nel pomeriggio è atteso in Vaticano per la visita a Papa FrancescoFra i due c'è stato un abbraccio, seguito da una stretta di mano davanti alle telecamere nel cortile diChigi, doveè stato accolto dal picchetto con gli onori militari. L'incontro ...

È uno dei concetti, a quanto si apprende, che verranno espressi dalla premier Giorgia Meloni nel colloquio appena iniziato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Allo stesso tempo, viene ...ROMA - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al Quirinale pochi minuti dopo le 12 per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Siamo pienamente al vostro fianco", ha ...