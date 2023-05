Zelensky a Francesco | ' Niente mediazioni | non parlo con Putin'

(Di sabato 13 maggio 2023) Non sono disposto a parlare con, un piccolo leader che uccide anche la sua gente" , la soluzione per l'Ucraina "è la controffensiva: quando saremo al confine con la Crimea, il sostegno a...

'La ricostruzione sarà un'occasione per le imprese italiane e ucraine di lavorare insieme', ha aggiunto. Dopo una tappa al Vaticano per incontrare Papa, l'ultimo appuntamento ...Queste le parole del presidente Volodymyra Porta a Porta poco dopo l'incontro di 40 minuti con Papain Vaticano. "In Ucraina c'è necessità urgente di umanità", ha detto il ...Il Papa a: 'Grazie della visita' e lui: 'Un onore' 'La ringrazio per questa visita', ha detto Papaaccogliendo Volodymyr. E il presidente ucraino ha risposto al Santo ...

L’incontro Francesco-Zelensky: la corsa solitaria (anche in Vaticano) del Papa per la mediazione e la… Il Fatto Quotidiano

Poche parole ma chiare quelle del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ribadiscono la volontà di trovare una «pace giusta per l'Ucraina» ma chiudono la porta, per il momento, a qualsiasi mediazio ...Le bandiere dell'Ucraina per le vie di Roma. Al presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è sfuggito questo dettaglio, in occasione della ...