Zelensky | 200 mila bambini portati via dall' Ucraina dai russi

Roma, 13 maggio 2023 "Duecentomila bambini sono stati portati via dall'Ucraina", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. Proprio mentre Zelensky poggiava i suoi scarponi sul suolo italiano, da Berlino e' arrivato ... 20 veicoli corazzati Marder, 30 carri armati Leopard, 4 unita' di fuoco IRIS - T - SLM, oltre a droni ...

