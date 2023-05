Zelda Tears of the Kingdom | Guida alle abilità di Link

(Di sabato 13 maggio 2023) A differenza di quanto potrebbe sembrare ad una visione distratta, The Legend ofof theè un prodotto molto diverso rispetto al suo predecessore per via del modo in cui il protagonista può interagire con lo scenario. In questo nuovo capitolo, Nintendo ha affidato aun set di poteri completamente nuovo e legato a uno speciale braccio che riceve nelle primissime fasi dell’avventura. Scopriamo insieme tutte ledel leggendario spadaccino e alcuni dei tanti modi per sfruttarle al meglio. Lediinof theLa primacheacquisisce è chiamata “Ultramano”. Si tratta di una tecnica basilare ma fondamentale ...

In queste ore il mondo dei videogiochi si è fermato anche solo per un secondo ad ammirare l'uscita di The Legend ofof The Kingdom , seguito di Breath of the Wild che espande quanto di bello visto nel capitolo precedente, concedendo al giocatore un vastissimo mondo da esplorare e tutti gli strumenti ...The Legend ofof the Kingdom è finalmente disponibile su Nintendo Switch, a partire da oggi, 12 maggio 2023, gli utenti di tutto il ...L'ultimo capitolo della saga,of the Kingdom è un vero evento per gli utenti di Nintendo ... farà parte della famiglia di Link ee si troverà completamente immerso nelle avventure scatenate ...

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un miracolo di complessità e libertà WIRED Italia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nos llega una curiosa noticia relacionada con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Parece que una curiosa skin de Switch se ha vuelto viral por incluir un mensaje oculto. Zelda: Tears of the ...