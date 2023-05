Zelda | Il sequel di Tears of the Kingdom è già in esame

(Di sabato 13 maggio 2023) Sì, avete letto bene: in seguito alle recenti dichiarazioni di Eiji Aonuma, produttore della saga di The Legend of, ci aspetta un futuro entusiasmante con un maggiore approfondimento del temibile Ganondorf nelle prossime avventure. Durante una discussione con il New York Times, Aonuma ha rivelato che “è molto probabile che da qui in avanti vedremo un ulteriore sviluppo del personaggio e cambiamenti nella sua personalità man mano che la serie continua”. Queste parole lasciano intuire che il principale antagonista di Link e della principessadiventerà ancora più rilevante e affascinante, ma ancora non sappiamo come ciò si materializzerà nel futuro della serie. Ildiof thesi farà? La notizia dell’approfondimento di Ganondorf ha ...

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un miracolo di ... WIRED Italia

