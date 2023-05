Zalensky a Roma | cosa significa per l’Ucraina L’analisi di D’Anna

Leggi su formiche

(Di sabato 13 maggio 2023) L’arma segreta con la qualesta resistendo all’invasione della superpotenza russa e probabilmente sta vincendo la guerra è Volodymyr Zelensky. Interprete e protagonista assoluto della volontà del suo popolo di non piegarsi all’aggressione di Mosca, il presidente Ucraino ha assunto nell’ora più buia di Kiev la guida morale e operativa del Paese, rifiutando a rischio della vita di essere trasferito in tutta sicurezza in Polonia mentre gli spetnaz, le truppe speciali russe, lo braccavano per ucciderlo. “Mi servono armi per difenderenon di un passaggio per fuggire”, rispose ai diplomatici americani e inglesi che lo volevano mettere in salvo, lontano da Kiev. La trasfigurazione da attore comico eletto presidente per caso a leader simbolo e condottiero delavviene in quel preciso momento. Una metamorfosi che ha ...