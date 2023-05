WWE | SmackDown è casa sua! AJ Styles raggiunge Rollins in finale per il nuovo WHC a Night of Champions

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 13 maggio 2023) È stata una settimana importantissima in WWE, subito dopo il draft con i roster ben definiti è iniziato il torneo che porterà all’assegnazione deltitolo mondiale dei pesi massimi aOf. Tutto in due notti, prima a Raw e poi aper trovare i due finalisti che a Jeddah si contenderanno il titolo. A Raw ha prevalso Seth, mentre stanotte aa giocarsi lasono stati AJ, Edge e Rey Mysterio in un primo triple threat da sogno e Austin Theory, Bobby Lashley e Sheamus nel secondo, con i vincitori che si sono affrontati poi nel main event della puntata. Un giovane in mezzo ai veterani Quasi 150 anni in tre, ma guai a definirli vecchietti o pensionati. Il primo triple threat ha infiammato ...