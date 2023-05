WWE | Rimandato il segmento di LA Knight previsto a Smackdown | il report

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 13 maggio 2023) Nonostante diversilo dessero per certo, LAnon è apparso nell’ultimo episodio divisto che il team creativo avrebbe rinviato l’inizio di una nuova storyline per lui. Quest’ultima riguarderebbe la ricerca di un Tag-Team Partner da parte dell’ex TNA, con indiziato numero uno Rick Boogs. La cancellazione deldalla puntata potrebbe essere arrivato per problemi di tempo o logistici, ma quest’ultimo, secondo diversi insider, era già pronto e potrebbe essere riproposto nelle prossime settimane. Nonostante ciò questa partnership non dovrebbe durare molto ed essere solamente una questione momentanea, visto il push da singolo che LAsarebbe pronto a ricevere, a seguito dell’incredibile popolarità raggiunta nell’ultimo periodo.