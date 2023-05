WWE | Reigns torna e umilia gli Usos A NoC lotterà per gli Undisputed Tag Team titles con Solo Sikoa

(Di sabato 13 maggio 2023) Romandopo WrestleMania 39 si è preso un meritato periodo di riposo. Da casa il Trible Chief però non si è goduto appieno questa pausa a causa degli, che dopo aver perso i titoli di coppia a WrestleMania hanno fallito il loro rematch e senza il supporto diavrebbero perso anche a Backlash. Questa notte l’Head of Table ha fatto ritorno a SmackDown e ha strigliato i cugini, ma anche fatto un annuncio clamoroso in vista di Night of Champions. Dura da digerireha iniziato il suo promo elogiando la Bloodline, la royal family del wrestling capace di prendersi entrambi i main event di WrestleMania. Parole al miele per, dopo i dubbi iniziali si è dimostrato più che capace di stare all’interno della Bloodline ed è riuscito a ...

Logan Paul, genio del marketing Influencer, megastar dei social e adesso anchesuperstar. Con ... Dopo aver messo in seria difficoltà Romana Crown Jewel, questa volta Logan Paul ha ...AnnunciatoNight of Champions La peculiarità di questo show, come già accaduto in passato, è ... Rimane da capire se sarà così anche con l'Undisputed Universal Champion Romanche proprio in ......entrare nelladopo essere stato protagonista di "Clash at the Castle" a Cardiff. Il 34enne si è presentato sabato al Principality Stadium, partecipando allo scontro tra il campione Romane ...

WWE: Indiscrezioni sui possibili piani per Roman Reigns in quel di Night Of Champions Zona Wrestling

Dopo gli altri due triple threat dello show blu, ecco chi raggiungerà Seth Rollins in quel della finale per il World Heavyweight Championship ...WWE has apparently decided against having Roman Reigns defend his Undisputed WWE Universal belts in Saudi Arabia at Night Of Champions on 27 May. Roman appeared on this week's edition of SmackDown, ...