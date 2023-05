WWE | Pronte nuove theme song per il main roster | nei prossimi mesi previsti diversi cambiamenti

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 13 maggio 2023) La WWE, secondo alcuni insider, starebbe lavorando assiduamente per cambiare diversenei. Il dipartimento che si occupa delle musiche d’ingresso starebbe lavorando intensamente nell’ultimo periodo, nonostante non ci siano troppi dettagli in merito. Resta da capire chi cambierà la propria intro, ma c’è da sottolineare che si tratterà diradicali, ovvero sia di tipologia di canzone che di artista. Un vero e proprio “rinnovamento” per alcuni wrestler, che nei90 giorni dovrebbero ricevere letracce che li contraddistingueranno. Non ci sono indicazioni sui prescelti, se quest’ultimi sono star affermate o lottatori in cerca di rilancio, ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane.