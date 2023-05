WWE | Avversario cercasi per GUNTHER | Battle Royal a Raw per decretare il #1 Contender all’Intercontinental Title

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 13 maggio 2023) Come annunciato da Ludwig Kaiser e Giovanni Vinci nell’ultimo episodio, lunedì farà il suo debutto a Raw il Ring General e leader dell’Imperium. L’Intercontinental Champion attenderà di scoprire il suo nuovoche, come annunciato dalla WWE, verrà decretato con una. Nonostante i partecipanti non siano stati rivelati, la card di Raw si arricchisce parecchio e quasi sicuramente né Shinsuke Nakamura né The Miz (che si sfideranno durante lo show) potranno prendere parte all’incontro che verosimilmente decreterà l’dell’austriaco a Night of Champions. Nuova difesa per Raquel Rodriguez e Liv Morgan, dopo la vittoria sul Damage CTRL di ieri Oltre ai due match sopracitati, la WWE aveva già confermato un secondo Women’s Tag-Teams Match e ...