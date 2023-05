WhatsApp in modalità ‘spia’ | come leggere i messaggi evitando che i tuoi contatti sappiano che sei in linea

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 13 maggio 2023) Sapete che potete utilizzarein“Spia”: eccosenza che i vostrise ne accorgano. C’è un problema sorto da qualche tempo a questa parte su. Inizialmente non tutti facevano attenzione a quanto tempo ci mettevate a rispondere ad uno. Certo nel caso di fidanzate o amici, la mancata risposta poteva essere vistasegno di disinteresse e causarvi qualche scontro verbale, ma in generale non si sentiva l’urgenza di rispondere,d’altronde non si sente in tutte le altre chat sul web.susenza essere visto – Ilovetrading.itCon il passare del tempo, ...