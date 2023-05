Walter Zenga | ' Onana e Maignan forti | ma ci sono anche portieri italiani bravi'

(Di sabato 13 maggio 2023)ssimi a giocare con i piedi - riporta la Gazzetta dello Sport - . Io parto da un'idea semplice: che il portiere deve saper parare, altrimenti si mette un centrocampista in ...

Maignan e Onana sono due top, ma la scuola italiana dei portieri continua ad essere all'altezza. Ne è sicuro, ex leggenda dei pali dell'Inter, ospite della Milano Football Week: 'L'Inter e il Milan hanno due portiere stranieri Di italiani bravi come portieri ce ne sono tanti: Vicario, Meret, ...Il solito show diha tenuto banco alla Milano football week , evento che in questa tre giorni sta collezionando incontri con personaggi del mondo del calcio. Fra questi anche il portiere che ha fatto ...Dopo Andriy Shechenko.... Da un grande milanista del passato e un grande interista del passato. L'ex numero uno nerazzurro stamani è stato ospite della Milano Football Week e ha raccontato aneddoti della sua ...

Zenga: "Ho parlato con Onana, mi ha confidato una cosa. Il derby di ritorno sarà spettacolare" Fcinternews.it

L’ex numero uno dell’Inter ospite alla Milano Football Week snocciola qualche aneddoto della sua carriera, e commenta i due estremi difensori delle squadre milanesi.Prosegue la tre giorni della 'Milano Football Week', l'evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport che oggi ha ospitato Walter Zenga. Il quale, intervistato dai colleghi, non poteva ...