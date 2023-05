Voto | Patriarca FI | “La sinistra spara nel mucchio per paura”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“A 24 ore dall’apertura delle urne, i “professionisti della legalità” disi svegliano e invocano controlli e vigilanza però non su tutti i Comuni al, come sarebbe naturale, ma solo su Torre del Greco e Pomigliano d’Arco. Un appello che assomiglia tanto alla favola della volpe e l’uva. Un tentativo inaccettabile, nel giorno del silenzio elettorale, di condizionare ilsostituendo alla proposta e alla dialettica politica l’arma spuntata della calunnia e della diffamazione“. A dirlo è Annarita, deputato di Forza Italia e commissario provinciale del partito. “Aper anni, sono stati abituati a guardare col binocolo in casa d’altri, dimenticando però di controllare nel giardino di casa propria e ritrovandosi con vicende, come lo scioglimento per ...