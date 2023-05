Volodymyr Zelensky è atterrato a Roma | scatta il piano Sicurezza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 maggio 2023)blindata per l’arrivo del presidente ucrainoZelensky, la prima visita ufficiale da quando è iniziata la guerra con la Russia. Sulle strade che portano al centro sono stati posizionati tiratori scelti, mentre sui cieli diè stata imposta la no fly zone per tutta la durata della visita.all’aeroporto Ciampino diAd accoglierlo, tra ingenti misure die con due carabinieri e due avieri schierati in alta uniforme ai piedi della scaletta, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk e l’ambasciatore d’Italia a Kiev Pier Francesco Zazo. “L’Italia dà il benvenuto a Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ...