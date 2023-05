Volley | Paola Egonu sfida Boskovic nella Finale di Champions League Tra il 3° posto in Turchia e il ritorno in Italia

(Di sabato 13 maggio 2023)ha conquistato il terzonel campionato turco difemminile. Dopo aver perso la semiscudetto al golden set contro il Fenerbahce Istanbul, il VakifBank Istanbul ha regolato il THY Istanbul di Marcello Abbandonanza in due partite a senso unico e ha così guadagnato il piazzamento che assicura la partecipazione alla prossima edizione della. Colpo di coda delle Campionesse d’Europa dopo la delusione per il ko rimediato settimana scorsa, preceduto però dalla conquista della Coppa di. A vincere il torneo è stato il Fenerbahce di Melissa Vargas e Arina Fedorovtseva, capace di travolgere l’Eczacibasi Istanbul di Tijanain tre partite (3-0)....

... gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il... Messina vs Gelbison (diretta) [disponibile anche su DAZN] Telecronaca: Pietro DiSabato di ......VeroJordan Thompson (28 punti anche per lei). Milano può chiudere la serie Sabato 13 maggio alle 21.25 si torna in campo: all'Arena di Monza le ragazze di Gaspari, future compagne di...Domenica sera alle ore 19.00 presso il palazzetto dello sport dell'istituto 'Di Maggio ' la...un risultato così importante per la pallavolo maschile nel nostro territorio - ha dichiarato...

Vero Volley Milano: "Paola Egonu La trattativa è a buon punto" OA Sport

Lutto nel mondo della pallavolo per la morte dell'ex Volley Bergamo Ana Paula Borgo, deceduta a soli 29 anni per un cancro allo stomaco ...Leggi su Sky Sport l'articolo Volley, Milano batte ancora Conegliano e va sul 2-1: è a una vittoria dallo scudetto ...