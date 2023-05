"Se fossi, resterei al 100%, a meno che non sia lo stesso club a dirmi di andare", ha detto il serbo facendo riferimento alla situazione del giovane bomber bianconero. "E sono convinto: per ...Uno su tutti: Dusan. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'...Il pareggio contro il Bologna è l'ennesimo risultato non positivo della Juventus nell'ultimo periodo. Una stagione decisamente complicata quella che sta attraversando la Vecchia Signora che ha visto l'...

Vlahovic, senti Kovacevic: “Io resterei alla Juventus” ItaSportPress

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Gimenez, il giocatore seguito dalla Lazio per la prossima sessione di mercato ha rilasciato dichiarazioni riguardo il suo futuro Ai microfoni di Espn ha parlato Gimenez il quale al termine della parti ...