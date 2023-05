"Ucraina, Ucraina." Così laucraina ha salutato il passaggio del corteo di auto al seguito del presidente Zelensky a Piazza Barberini. Le auto sono passate dirette al Quirinale mentre una folta ...11:19ucraina a Piazza Barberini: 'Vogliamo una pace giusta' Sfidando la pioggia e intonando il loro inno nazionale molti ucraini che vivono a Roma si sono ritrovati a piazza Barberini in ...... Zerlensky dovrebbe incontrare laucraina a Santa Sofia e poi dare il via ai suoi colloqui ... Una visita importante per ladell'Ucraina", ha spiegato. Da parte sua, Tajani ha ...

'Vittoria', comunità ucraina saluta il passaggio di Zelensky - Europa Agenzia ANSA