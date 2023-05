Vite al limite | Kirsten ha una grave dipendenza dalle droghe | ridotta così | Nowzaradan la salva

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 13 maggio 2023) Una delle protagoniste dial, soffriva di una, ecco come è intervenuto il dottor. Inalci sono casi più o meno difficili che appassionano i telespettatori che ormai da undici stagioni seguono questo avvincente docu-reality che ha come protagonisti personemente obese. Ma come ha fatto il dottorre? Ecco tutti i particolari di questa vicenda.al, ecco come è cambiataPerez- (Fonte: Youtube TLC)-ilovetrading.italracconta la lotta di ...