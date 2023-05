Violenza | tentati suicidi e atti folli | quanto è cambiata Avellino

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDalla città serena e tranquilla,, sta divenendo un sito abbastanza preoccupante per le varie vicende che si stanno susseguendo negli ultimi tempi. Innanzitutto bisogna considerare i diversi episodi diche continuano imperterriti ad affliggere la città. La nota preoccupante è che taleè molto frequente tra i giovanissimi, spesso per futili motivi, come un like “sbagliato” sui social o le dispute in campo amoroso. D’altra canto, un’altra tematica da non sottovalutare assolutamente e da prendere con le pinze è il fenomeno della forte depressione che vige tra i ragazzi. Proprio nella giornata di ieri, inf, un 19enne in stato di schock stava per compiere l’insano gesto sul ponte della Ferriera, luogo già salito alla ribalta delle cronache nazionali per casi di ...