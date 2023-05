Vìola la misura di allontanamento e finisce in carcere

(Di sabato 13 maggio 2023)ladidalla casa familiare, scatta la custodia cautelare inper un 25enne di Airolaladiad Airola. Questa mattina, all’esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, gli investigatori della Stazione Carabinieri di Airola hanno dato esecuzione alla sostituzione delladell’dalla casa familiare con prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese con quella più afflittiva della custodia cautelare in. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della ...

Ricostruito quanto accaduto, il comportamento del 22enne " integrando gli estremi del reato di evasione " è apparso incompatibile con il mantenimento dellacautelare degli arresti domiciliari. ...In campionato, dopo la sconfitta esterna dicontro il Napoli , sono ottavi, a - 12 dalla zona Europa e a quota 46, frutto di dodici vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte, quarantacinque ...... la Nuova Usmate ha vinto per 3 - 0 contro un Giussano che rimpiange un post - season che non giocherà per colpa di qualche sconfitta di troppo, successo didell'Atletico Bussero che grazie ...