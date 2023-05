(Di sabato 13 maggio 2023) Nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A, ilperde per 2 - 0 a La. In gol Wisniewski ed Esposito. Sui, gli avversari non mancano ...

Nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A, il Milan perde per 2 - 0 a La. In gol Wisniewski ed Esposito. Sui social, gli avversari non mancano ...Nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A, il Milan perde per 2 - 0 a La. Decidono i gol di Wisniewski ed Esposito. Guarda ilcon le foto ...Il tabellino di- Milan 2 - 0 75' Wisniewski, 85' Esposito(3 - 5 - 2): Dragowski, ..., gol e highlights della partita di Serie A FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti ...

Video Spezia-Milan 2-0, le reazioni sui social: i meme più divertenti Gazzetta

Sulla semifinale di ritorno in Champions contro l’Inter: "Giochiamo una partita che può farci entrare nella storia, sicuramente non partiamo con un vantaggio ma dobbiamo credere di poterli battere.Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ai microfoni di Dazn, ha analizzato il successo ottenuto contro il Milan: "Nonostante le buone prestazioni fatte nelle scorse settimane ...