Video Milano Football Week | intervista a Massimo Ambrosini

L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini, oggi commentatore, parla del derby di Champions in occasione dellaFootball ...Un momento di disattenzione, la forte pioggia che cadeva su, il buio: sono tutti fattori che hanno probabilmente contribuito venerdì sera a far finire ...anche ripreso la scena in varie ...... e alcuni hanno anche ripreso la scena in varie foto che sono finiti sui social. Con selfie finale con Boldi sorridente. - Un momento di disattenzione, la forte pioggia che cadeva su, ...

Milano, 13 mag. (askanews) - "Noi scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al presidente ucraino Volod ...Il comico di 77 anni è rimasto bloccato nella serata di ieri, venerdì 12 maggio, con l'automobile sui binari del tram a Milano: Boldi si trovava in pieno ... le immagini e postarle sui social. Il ...