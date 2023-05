VIDEO | mezzi ed equipaggiamenti delle Truppe Alpine in mostra al Parco Moretti

Unche ha fatto il giro del web e oggi gli Ultras del Napoli sono stati fermati proprio a Varese dalla Polizia . Almeno una dozzina ipresi a noleggio da alcuni ultras del Napoli che nel ...... dal momento che Erdogan gode di risorse legate alla sua posizione e controlla il panorama mediatico rispetto ailimitati dell'opposizione. La campagna non ha visto nessun dibattito ...Per sistemarla, sono stati posizionati 6mila tonnellate di massi portati sul posto con circa 200 carichi dipesanti. Sono 23.500 i metri cubi di terra posizionati. Risultano ancora in corso i ...

Furto in box privato: così portano via i mezzi |VIDEO NapoliToday

Percorsi, dimostrazioni, musica e mostre alla giornata che ha animato l’area feste di via Primo Maggio. Vivo il ricordo di Alessio Teoldi e Roberto Di Saverio, del Distaccamento di Busto e Gallarate, ...Tre individui in azione in un garage di vico Nocelle, a Napoli ripresi dalle telecamere di sorveglianza Sono in tre, si muovono con calma, il loro obiettivo è portare via uno scooter. Tutto ripreso da ...