VIDEO | Mark Jindrak parla della fallimentare esperienza in WWE

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 13 maggio 2023) Durante una recente intervista con Developmentally Speaking, l’ex superstarWWEha discussosua carriera nella federazione di Stamford. Di seguito sono riportati alcuni punti salienti: “Ci ripenso ora ed è stato mediocre. Non ero un jobber o altro o un talento con prospettive di miglioramento, mi sentivo come se fossi nel mezzo del branco. Ovviamente, l’Evolution sarebbe potuta essere un grande fiore all’occhiello. Ero un po’ troppo immaturo. A me e ad Orton piaceva scherzare molto e penso che questo abbia pregiudicato me e le mie possibilità… Non punterò il dito contro nessuno, è stata soprattutto colpa mia. Non ho colto l’opportunità che avevo e l’ho persa. La mia testa non era completamente nel gioco, ero ancora giovane. Dal punto di vista di un atleta, nella mia mente, ero tipo ...