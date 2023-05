VIDEO – Inter-Sassuolo | possibile doppio colpo | aggancio alla Juventus e sorpasso sulla Lazio | TG Inter-News

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 maggio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il puntogiornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi si fa il contorovescia in direzione, in programma alle 20.45. TG IN NERAZZURRO ? È il giorno di, quartultima giornata di Serie A. In vista del derby di ritorno di Champions League nuova alternanza da parte di Simone Inzaghi, con una formazione molto diversa da mercoledì scorso. Alessio Dionisi, di contro, va con i migliori e ritrova l’ex Andrea Pinamonti. L’obiettivo è duplice: superare la, fermata ieri sul ...