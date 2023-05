VIDEO IN – Inter-Sassuolo | l’arrivo della squadra a San Siro!

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 maggio 2023) Ancora meno di quarantacinque minuti dall’inizio di, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Di seguitoa San Siro ripreso dalla nostra inviata Giulia Falcone. ARRIVO A SAN SIRO – L’è arrivata a San Siro accompagnata dai cori dei tantissimi tifosi presenti fuori dallo stadio. Oggi conterà vincere assolutamente per continuare a seguire l’obiettivo in campionato e poi proiettarsi alla sfida di Champions League. Di seguito ilrealizzato dalla nostra inviata Giulia Falcone direttamente da San Siro-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte ...