VIDEO Giro d’Italia 2023 | highlights e sintesi tappa di oggi Roglic stacca Evenepoel! Healy vince sui muri

(Di sabato 13 maggio 2023) Benha vinto l’ottavadel. L’irlandese si è imposto sul traguardo di Fossombrona, grazie a un’azione mirabolante degna dell’uomo rivelazione delle Classiche di Primavera. L’alfiere della EF è entrato nella fuga di giornata e poi ha attaccato quando mancavano 50 chilometri al traguardo, lasciando sul posto i cinque compagni del tentativo a lunga gittata. Prestazione davvero maiuscola nella frazione suimarchigiani. Alle sue spalle si sono piazzati il canadese Gerek Gee, il nostro Filippo Zana e il francese Warren Barguil. Nel gruppo dei migliori, invece, Primozha attaccato in maniera perentoria sulla salita de I Cappuccini a sei chilometri dal traguardo ed è transitato in vetta tallonato da Tao Geoghegan Hart e Geraint Thomas. ...

Dopo la conclusione dell'ottava tappa deld'Italia 2023, vinta da Healy, il ciclista del team Jayco - AlUla, Filippo Zana, terzo al traguardo, racconta le sue sensazioni. Guarda il ...Dopo la conclusione dell'ottava tappa deld'Italia 2023, vinta da Healy, il ciclista dell'Eolo - Kometa Cycling Team, Mattia Bais, sesto al traguardo, racconta le sue sensazioni. Guarda il ...diffuso sui social e diventato virale neldi poche ore. L'episodio, secondo quanto ricostruito dalla polfer, è avvenuto nei giorni scorsi. Nel filmato si vede l'uomo passare da una ...

Video Giro d'Italia 2023, 7ª tappa: vince Bais. Gli highlights Gazzetta

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...MotoGP Gp Francia Le Mans Sprint Race – Vi riportiamo il primo giro e le fasi iniziali della Sprint Race valida per il Gran Premio di Francia a Le Mans, sesta prova del mondiale 2023 di MotoGP. Jorge ...