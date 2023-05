Video Cagliari - Palermo | ultrà sardi attaccano il bus dei tifosi rosanero

Un gruppo di ultrà delha atteso l'arrivo dei supporter del Palermo, per poi lanciare pietre e fumogeni, poi sono fuggiti. Nessuno ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il Palermo si fa rimontare e perde sul campo del. La squadra di Corini gioca bene nei primi 20 minuti e passa in vantaggio con Segre . Gli uomini di Ranieri reagiscono e pareggiano con Deiola . Nella ripresa l'arbitro espelle Marconi per ...... ma non c'è stato contatto fra le tifoserie, precisano dalla Questura diGruppa Of

Per tutta la durata dell'incontro le forze dell'ordine hanno impedito il contatto fra le due tifoserie. I supporter siciliani hanno potuto raggiungere in sicurezza l'aeroporto di Elmas ...Lanci di pietre e di fumogeni contro i bus del Ctm che trasportavano i tifosi del Palermo verso la Unipol Domus. C’è più di un video a documentare le conseguenze dell’assalto degli ultrà del Cagliari ...