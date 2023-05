Video Atp Roma | Djokovic batte Etcheverry 7 - 6 6 - 2 | gli highlights

Nella gara del secondo turno del torneo di tennisdi Roma, Novak Djokovic supera Etcheverry per 7 - 6 6 - 2. Guarda ilcon gli highlights del ...( GUARDA IL) 19:15 Wta Roma, Giorgi vince il primo set! L' azzurra si aggiudica il primo set ... 19:00Roma, si va al terzo set tra Garin e Paul Dopo aver perso il primo set per 6 - 4 , il ...Nella gara del secondo turno del torneo di tennisdi Roma, Fabio Fognini supera per 6 - 3 7 - 6 Kecmanovic. Guarda ilcon gli highlights del ...

VIDEO ATP Roma, Fognini-Kecmanovic 2-0: azzurro straripante, si ... OA Sport

Fabio Fognini ha sconfitto Miomir Kecmanovic in due set e si è così qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Roma, dove incrocerà il vincente della sfida tra il danese Holger Rune e il francese ...Missione compiuta per Jannik Sinner. L'altoatesino (n.8 del mondo) si è imposto con grande facilità contro l'australiano Thanasi Kokkinakis per 6-1 6-4 nel match valido per il secondo turno degli Inte ...