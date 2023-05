VIDEO | Adunata Alpini | l’alzabandiera a Udine

(Di sabato 13 maggio 2023) Il tricolore che sale sul pennone del castello diha ufficialmente aperto la 94ªdegli. I vertici dell’Ana e delle Truppe Alpine hanno quindi reso omaggio ai Caduti al monumento in piazza Libertà, al Tempio Ossario e al cippo della Divisione Julia. L'articolo proviene da20.

A Udine, sotto la pioggia, la 94esimadel corpo degli Alpini. E La Russa rispolvera l'idea della naja ...Udine, 14 maggio 2023 Il presidente del Consiglio Meloni, il Presidente del Senato La Russa, il ministro della Difesa Crosetto e il presidente del Friuli Fedriga, hanno partecipato all'degli Alpini a Udine. Ecco le immagini.'Una delle rappresentazioni più straordinarie di cosa sia l'amor di patria', le parole di Meloni ad Udine per l'degli Alpini.

Oltre 50 i treni speciali in aggiunta a quelli ordinari messi a disposizione da Trenitalia nella direttrice Venezia Mestre e Trieste, oltre al potenziamento della tratta per Tarvisio ...Adunata Alpini. Fugatti: “Qui per dirvi grazie”. “La sfilata è un po’ l’essenza dello spirito degli Alpini. Parteciparvi vuol dire vicinanza, rispetto e ...