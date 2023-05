Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 maggio 2023)DEL 13 MAGGIO ORE 19.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A12TARQUINIA CODE PER #INCIDENTE USCITA CIVITAVECCHIA SUD DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA #MONTESPACCATO IN ESTERNA SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASILINA CODE ALTEZZA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METROMNARE QUESTA SERA E DOMANI DOMENICA 14 MAGGIO STOP AI LAVORI AI BINARI, SERVIZIO ATTIVO QUINDI FINO A FINE SERVIZIO MENTRE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ CONTNUERANNO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA ALLE 21:00, SARANNO ATTIVI POI I BUS SOSTITUTIVI DA FEDERICO ...