Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 13 maggio 2023)DEL 13 MAGGIO ORE 13.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO CODE SU VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E RACCORDO DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE MENTRE RISOLTI GLI INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA -SU VIA NETTUNENSE ALTEZZA CAMPOLEONE DI LANUVIO E AD ARDEA SU VIA NISO SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIAL EEST DIREZIONEINCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO ALTEZZA VITINIA DIREZIONE OSTIA INFINE GLI EVENTI A CAPENA DALLE ORE 14 ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DUE AGOSTO PE RCONSENTIR ELO SVOLGIMENTO DELL AMANIFESTAZIONE SPORTIVA. MODIFICHE ALLA VIABILITA’ FINO AL ...

Contestualmente, ha conseguito presso l'Università 'SAPIENZA' diil Master Universitario di 2°... Coordinamento servizi diin occasione dei Campionati del Mondo di Sci CORTINA 2021. E' ...A giugno, invece, oltre alla manutenzione di via Capannelle, via di Grotta Perfetta e via Vigna Murata, è previsto l'avvio dei cantieri per ladi collegamento tra l'A1 e Tor Vergata, nonché ...Prima di tutto questo non è un provvedimento dio di mobilità. Non è che noi facciamo ... per, una serie di condanne da parte dell'Unione europea per il sistema Paese, per la Regione ...