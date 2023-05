Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 maggio 2023)DEL 13 MAGGIO ORE 11.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SU VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PRIME CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA SU VIA CASSIA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA RACCORDO OLGIATA SITUAZIONE ANALOGA SU VIA PRENESTINA ALTEZZA VIA DI TORRENOVA E SU AVIA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO E A SEGUIRE ALTEZZA SAN CESAREO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI A VILLANOVA INCOLONNAMENTI SU VIA MAREMMANA INFERIORE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA COLLE NOCELLO E VIA DEI CAOLINI CODE A TRATTI SU VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMA DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral