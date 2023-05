Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 maggio 2023)DEL 13 MAGGIO ORE 10.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PROVINCIA DI LATINA RIAPERTA LA VIA FLACCA AL KM 4+000 PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER INCIDENTE CIRCONE IN AUMENTO SULLE STRADE DELLACODE SU VIA CASSIA TRA GIUSTINIANA E ISOLA FARNESE NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGFA SU VIA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E RACCORDO E SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO E ALTEZZA SAN CESAREO SEMPR ENELLE DUE DIREZIONI TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM2 E’ SOSTITUITA DA BUS A CAUSA DI UN PROBLEMA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA INFINE GLI EVENTI LE ALTRE NOTIZIE LO SPORT A CAPENA DALLE ORE 14 ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DUE AGOSTO PE RCONSENTIR ELO SVOLGIMENTO DELL AMANIFESTAZIONE SPORTIVA. MODIFICHE ALLA ...