Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2023 ore 09 | 30

(Di sabato 13 maggio 2023)DEL 13 MAGGIO ORE 09.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN TUTTA LAECCETTO IN IN PROVINCIA DI LATINA, PRESTARE ATTENZIONE SULLA VIA FLACCA IN LOCALITA’ FONDI STRADA CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI AL KM 4+000 A CAUSA DI INCIDENTE INOLTRE UN INVITO ALLA PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELPER LA GIORNATA DI OGGI, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI MODERATE SULL’INTERATRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM2 E’ SOSTITUITA DA BUS A CAUSA DI UN PROBLEMA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA INFINE GLI EVENTI A VITERBO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA ATTIVE MODIFICHE ALLA ...