Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 maggio 2023)DEL 13 MAGGIO ORE 08.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN TUTTA LAECCETTO IN IN PROVINCIA DI LATINA, PRESTARE ATTENZIONE SULLA VIA FLACCA IN LOCALITA’ FONDI STRADA CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI AL KM 4+000 A CAUSA DI INCIDENTE, IN CORSO INTERVENTO ELISOCCORSO. INOLTRE UN INVITO ALLA PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELPER LA GIORNATA DI OGGI, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI MODERATE SULL’INTERALE ALTRE NOTIZIE LO SPORT A CAPENA DALLE ORE 14 ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DUE AGOSTO PE RCONSENTIR ELO SVOLGIMENTO DELL AMANIFESTAZIONE SPORTIVA. MODIFICHE ALLA VIABILITA’ FINO AL TERMINE ...