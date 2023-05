Vessava anziani genitori per comprare la droga | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer quasi due anni hanno subito le vessazioni da parte del figlio, alla continua ricerca di soldi per acquistare la. Alla fine i duehanno trovato la forza di ribellarsi e denunciare il loro inferno, facendoil ragazzo. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove gli agenti del locale commissariato di polizia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura oplontina, procedendo all’arresto di un giovane pregiudicato di Torre Annunziata, gravemente indiziato di maltrattamenti, di estorsione aggravata continuata e lesioni personali aggravate commessi nei confronti degli. Le vessazioni, come raccontato dalle vittime, sarebbero andate avanti ...