Vertice ADL-Giuntoli | il patron mette le condizioni | alla Juve solo in un caso

(Di sabato 13 maggio 2023) Sky – . Per Aurelio De Laurentiis non si trattadi stimolare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

...provare a prolungare il contratto di Spalletti per altre due stagioni (oltre alla prossima) con tanto di adeguamento di ingaggio visto che il toscano in questo momento tra gli allenatori diè ...... è quella di Luciano Spalletti, che attende di parlare conprima di sciogliere la riserva. ... giusto per citarne alcune, è evidente che il tentativo di confermarsi alin Italia, provando ......totale sicurezza ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al termine del... GRANDISSIMO" . Mentre Paolo si chiede: "Bho abbiamo l occasione di festeggiare lo scudetto in ...

Repubblica - Spalletti-ADL, il vertice potrebbe avvenire fuori città: il motivo Tutto Napoli

Il tecnico ha lasciato Castel Volturno in macchina con la maschera di Osimhen. E ai giornalisti: "Vi depisteremo!" ...Il presidente Aurelio De Laurentiis ha esercitato l’opzione unilaterale per il rinnovo fino al 2024, ma tra i due è comunque previsto un incontro ...