Verona-Torino domenica 14 maggio 2023 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 13 maggio 2023) Ilprosegue la volata con lo Spezia per l’ultimo posto salvezza ospitando il, una gara che ha valore soltanto per la classifica dei padroni di casa che battendo 1-0 il Lecce ha non solo reagito alla sconfitta 6-0 contro l’Inter ma si è scoperto momentaneamente salvo guadagnando tre punti di vantaggio sui liguri InfoBetting: Scommesse Sportive e

In campo tra un'ora, ecco le formazioni ufficiali di Verona-Torino con le scelte di Zaffaroni e Juric per il lunch match del Bentegodi. La domenica della 35esima giornata di Serie A si apre proprio con la sfida del 'Bentegodi'. Dopo la clamorosa vittoria di ieri dello Spezia sul Milan, che ha portato all'aggancio in classifica, per l'Hellas Verona la partita delle 12.30 contro il Torino assume una valenza fondamentale in chiave salvezza.

Yann Karamoh ha vinto il ballottaggio con Demba Seck per una maglia da titolare sulla trequarti del Torino nella partita contro il Verona. Sarà proprio il numero 7, infatti, ad affiancare Nikola ...La vittoria di ieri dello Spezia contro il Milan ha riaperto la corsa per la salvezza. La Sampdoria è l'unica a essere già retrocessa in Serie B dopo la sconfitta di Udine nell'ultima giornata, ma anc ...