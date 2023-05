Verona | picchia la compagna e mette il guinzaglio al collo del figlio | a processo un uomo di 52 anni

Leggi su open.online

(Di sabato 13 maggio 2023) È stato rinviato a giudizio A.T., un 52enne residente aaccusato di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento, lesione, minacce e violenza privata. Secondo i pm, l’avrebbeto e maltrattato non solo la, ma anche i suoi due figli minorenni. «Percosse e minacce», ha raccontato la donna agli inquirenti, che ormai erano diventati «una routine, una prassi infernale». La 40enne veronese ha trovato il coraggio di denunciare il compagno soltanto dopo aver assistito a una scena definita da lei stessa «sconvolgente». L’avrebbe infatti legato con uniladolescente della donna per impedirgli di difendere sua madre. Stando alle ricostruzioni della donna, il 51enne avrebbe prima colpito il cane e poi stretto il ...