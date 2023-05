Verissimo | Cricca parla della sua storia con Isobel Kinnear | “Io sono ancora innamorato di lei anche se…”

Leggi su isaechia

(Di sabato 13 maggio 2023) Dopo essere stato eliminato dalla scuola di Amici a un passo dalla semifinale andata in onda la scorsa settimana,è stato ospite a. Nel salotto di Silvia Toffanin il giovane cantante hato del suo ritorno alla “normalità”: All’inizio è stato un po’ particolare, stando in una bolla per tanti mesi la realtà non te la ricordi più. Piano piano mi sto riabituando alla vita vera. Ho tante persone che mi hanno accolto, la mia famiglia in primis. Ho perciò tanto supporto. I miei genitori erano molto contenti, non sembrava nemmeno vero vedermi, abituati a vedermi in televisione per tanto tempo mi hanno detto “cavolo dal vivo sei diverso, è strano averti qui dal vivo, toccarti. Le mie sorelle contentissime, la mia sorella diversamente abile, Precious, all’inizio mi ha accolto in una maniera particolare. Con un po’ di ...