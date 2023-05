Ventotene “Spiagge e fondali puliti 2023” | la giornata organizzata da Legambiente Lazio

Abbonati per leggere anche Leggi anche Un euro in più per andare a Ponza e: aumenta la tassa di sbarco... Isola d'Elba 04 - 09 giugno Isola di Ischia18 - 23 giugno Isola di01 - 06 luglio Isola ... la vista sulle isole di Montecristo e Pianosa e della Corsica, le sue baie eattrezzate, le ...... Isola d'Elba 04 - 09 giugno Isola di Ischia18 - 23 giugno Isola di01 - 06 luglio Isola ... la vista sulle isole di Montecristo e Pianosa e della Corsica, le sue baie eattrezzate, le ...

A Ventotene Spiagge e Fondali Puliti di Legambiente con 150 ... Lunanotizie

VENTOTENE – Si è tenuta venerdì 12 maggio 2023 sull’isola di Ventotene la giornata “Spiagge e fondali puliti 2023. Puliamo il Mediterraneo e l’Europa da rifiuti, diseguaglianze e pregiudizi” organizza ...Se si sta pensando di visitare Ponza e Ventotene, questo articolo potrà essere molto utile. Si andrà, infatti, alla scoperta delle attrazioni più belle da vedere in queste isole affascinanti della cos ...