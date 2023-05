Venom 3 | svelato il possibile villain del film

Leggi su movieplayer

(Di sabato 13 maggio 2023) Il titolo di lavorazione del terzo capitolo del franchise con Tom Hardy potrebbe averl'identità del nuovo. Le riprese di3 dovrebbero iniziare a breve, salvo ritardi causati dall'attuale sciopero degli sceneggiatori in America, e vedranno Tom Hardy nuovamente nei panni di Eddie Brock. Ma dopo aver sconfitto Carnage nel capitolo precedente, chi sarà il prossimoda affrontare? L'indiscrezione arriva dal titolo di lavorazione scelto per il. Chi sarà ildi3? Secondo The Cosmic Circus il titolo scelto è Orwell, che per molti potrebbe essere un riferimento al celebre autore George Orwell, ma è più probabile si tratti di Orwell Taylor, personaggio che nei fumetti Marvel cerca di vendicare la morte …